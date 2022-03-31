Avustralya'da içinde 5 kişinin bulunduğu helikopter düştü - Haberler

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Avustralya'da içinde 5 kişinin bulunduğu helikopter düştü

AA - Recep Şakar - Güncel
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Avustralya'da içinde 5 kişinin bulunduğu helikopter düştü

Avustralya'nın Melbourne kentinden kuzeye doğru yola çıkan iki helikopterden birinin ormanlık alanda düştüğü bildirildi.

Avustralya'nın Melbourne kentinden kuzeye doğru yola çıkan iki helikopterden birinin ormanlık alanda düştüğü bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunun Victoria Eyalet Polisine dayandırarak verdiği habere göre, Avustralya Savunma Kuvvetlerine bağlı olduğu ve aynı bölgeye gittiği belirtilen, içinde beşer kişinin olduğu iki helikopterden biri, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mount Disappointment bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Ormanlık alanda havadan yapılan çalışmalarda helikopterin düştüğü yer tespit edildi.

Helikopterdeki kişilerin sağlık durumları hakkında henüz açıklamada bulunmayan yetkililer, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu da helikopterin Seymour kenti yakınlarındaki Puckapunyal askeri üssünden çok uzakta olmayan bir mesafedeki ormanlık alanda düştüğünü açıkladı.

Bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Whittlesea semti yakınlarındaki Mount Disappointment'ta olayla ilgili komuta merkezi kuruldu.

AA / Recep Şakar - Güncel

Avustralya, Güncel, Haberler

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