Avustralya'da Gözaltında Hayatını Kaybeden Genç İçin Protesto

Avustralya'da geçen hafta bir süpermarkette polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 24 yaşındaki yerli genç için eylem yapıldı.

ABC News'un haberine göre, Northern Territory eyaletine bağlı Alice Springs kentinde, gözaltında ölen Kumanjayi White'ın (24) ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yerli topluluk mensubu, "adalet" talebiyle bir araya geldi.

Warlpiri topluluğuna mensup olan White'ın ailesi ve göstericiler, ülke genelinde daha fazla protesto düzenleneceğini duyurarak "ulusal eylem haftası" başlattıklarını açıkladı.

Ülke çapındaki yerli liderler ve insan hakları savunucuları da olayla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

White, geçen hafta bir süpermarkette güvenlik görevlisiyle yaşanan tartışmanın ardından sivil kıyafetli iki polis memuru tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilmiş, olayın ardından Alice Springs Hastanesi'ne kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

ABC'ye göre, 1991 yılından bu yana Avustralya'da 594 yerli topluluk mensubu, gözaltında hayatını kaybetti.