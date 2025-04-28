Avustralya'da Dutton'dan 'Ülkeye Hoş Geldiniz' Ritüeline Eleştiri

Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, Anzak Günü törenlerinde ülkenin yerlileri Aborjinlerin düzenlediği "Ülkeye Hoş Geldiniz" ritüelinin yer almaması gerektiğini savundu.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Dutton, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı münazara sırasında, birçok Avustralyalının "Ülkeye Hoş Geldiniz" ritüelini abartılı bulduğunu aktardı.

Dutton, Anzak Günü'nün gaziler ve ülke hizmetinde ölen yaklaşık 103 bin Avustralyalıyla ilgili olduğunu belirterek, bu güne yönelik törenlerde "Ülkeye Hoş Geldiniz" ritüelinin yapılması gerektiğine inanmadığını belirtti.

Başbakan seçilmesi halinde söz konusu ritüeli devam ettirip ettirmeyeceği sorusunu yanıtlayan Dutton, parlamento açılışı gibi törenlerde bu ritüelin "saygı gereği" devam edeceğini ancak pek çok Avustralyalının iş yerindeki her toplantı ya da futbol maçının başlangıcında ritüele yer verilmesinin "yapılmak istenen şeyin önemini azalttığı" görüşünde olduğunu ifade etti.

Dutton, Melbourne'de yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı 25 Nisan'daki törende meydana gelen yuhalama olayını kınayarak Anzak Günü'nde her ne şekilde olursa olsun yuhalamaya yer olmadığına işaret etti.

Gazilerin çoğunluğunun Anzak Günü törenlerinde "Ülkeye Hoş Geldiniz" ritüelini istemediğini kaydeden Dutton, ülkenin yerlileri Aborjinler tarafından düzenlenen ritüele herhangi bir etkinlikte yer verilip verilmemesi hakkındaki kararı etkinliğin organizatörlerinin alması gerektiğini vurguladı.

Melbourne'de protesto

Melbourne ve Perth kentlerinde 25 Nisan'da Anzak Günü münasebetiyle düzenlenen törenler, protestocular nedeniyle aksamıştı.

Melbourne'deki yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törende Gunditjmara bölgesinden yerli Mark Brown yönetiminde okunan "Ülkeye Hoş Geldiniz" ritüeli, bir grup tarafından yuhalanmıştı.

Duruma müdahale eden kolluk kuvvetlerinin "neo-Nazi" şeklinde tanımlanan Jacob Hersant'ı törenden uzaklaştırdığı görülmüştü.

Hersant'ın, kamusal alanda "yasa dışı bir Nazi selamı vermekten" kasım ayında suçlu bulunduğu ve bir ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

"Ülkeye Hoş Geldiniz" ritüeli

Avustralya merkezli "Reconciliation Australia" isimli kar amacı gütmeyen kuruluşun internet sitesine göre, geçmişte ülkedeki yerli gruplar, birbirlerinin topraklarına girmek için ev sahibi gruptan izin alır ve izin verilmesi halinde ev sahipleri ziyaretçileri karşılardı.

Ev sahibi grup, ziyaretçilere güvenli geçiş ve yolculuk sırasında "manevi varlıklarının" korunması teklifinde bulunur, ziyaretçiler de ev sahiplerinin kurallarına saygı gösterirdi.

"Ülkeye Hoş Geldiniz" adıyla anılan bu ritüel, bugünün koşullarına uyarlanarak Avustralya'nın yerlilerine saygı göstermek adına ülkedeki birçok etkinlikte yer buluyor.