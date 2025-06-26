Avustralya'da Çin Tarihine Odaklanan Özel Sergi Açılacak

Avustralya'da Çin Tarihine Odaklanan Özel Sergi Açılacak
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Perth'teki Batı Avustralya Müzesi Boola Bardip, 28 Haziran'da açılacak sergide Qin ve Han hanedanlıklarına ait 225'ten fazla eseri sanatseverlerle buluşturacak. Sergide dünyaca ünlü 10 Terracotta Savaşçısı da yer alacak.

PERTH, 26 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Perth kentindeki Batı Avustralya Müzesi Boola Bardip, Çin tarihine odaklanan özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. 28 Haziran'da kapılarını açacak olan sergide, Qin (M.Ö. 221-207) ve Han (M.Ö. 202-M.S. 220) hanedanlıklarına ait 225'ten fazla eser sanatseverlerle buluşacak. Sergilenecek eserler arasında, dünyaca ünlü 10 Terracotta Savaşçısı da yer alacak.

Sekiz ay boyunca açık kalacak sergi, Batı Avustralya Müzesi ile Shaanxi Eyaleti Kültürel Miras İdaresi, Shaanxi Kültürel Miras Tanıtım Merkezi ve İmparator Qinshihuang'ın Mezarı Müzesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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