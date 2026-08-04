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82 yaşındaki bisikletçi, 5 bin 300 km'lik turun ardından hayatını kaybetti

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Avustralya'da 82 yaşındaki Bob Montgomery, motor nöron hastalığı farkındalığı için çıktığı 5 bin 300 km'lik bisiklet turunu tamamladıktan bir gün sonra yaşamını yitirdi. Dernek, anısına tur düzenlemeyi planlıyor.

Avustralya'da 82 yaşındaki Bob Montgomery, bir derneğe destek için bisikletle çıktığı yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik turu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, motor nöron hastalığı (MND) konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turlarına katılan ve 300 bin Avustralya dolarından fazla destek fonu toplayan Montgomery, 6 hafta süren son turuna katıldı.

Ülkenin batısında yer alan Western Australia eyaletindeki kasabadan yola çıkan 82 yaşındaki Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürerek 2 Ağustos'ta güneydoğudaki New South Wales eyaletinde bulunan kendi kasabasına ulaştı.

Montgomery, 6 haftalık bisiklet turunu tamamlamasını kutlamak için 3 Ağustos gecesi düzenlenen etkinlikten evine dönerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği ise Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planladığını duyurdu.

Kaynak: AA
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