Avustralya'da 80 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

SİDNEY, 18 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'da polis, ABD'den Sidney'e gelen bir nakliye konteynerinde 80 kilogram kokain ele geçirdi.

Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Sınır Gücü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada Sidney'in Botany Limanı'ndaki görevlilerin, 11 Ağustos'ta ABD'den gelen konteyneri X-ışını cihazından geçirirken bazı anormallikler tespit ettiği ve konteyneri incelemeye aldığı belirtildi.

Açıklamada iki çantada yer alan 80 kilogram uyuşturucunun kokain testinin pozitif çıktığı ve mavi streç filmle sarılı paketlerin üzerinde "464" yazısının bulunduğu ifade edildi.

Piyasa değerinin 26 milyon Avustralya doları (16,9 milyon ABD doları) olduğu tahmin edilen uyuşturucuya el koyan polis, uyuşturucunun ülkeye sokulmasından sorumlu olan suç örgütünü belirlemek için soruşturma başlattı.