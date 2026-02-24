Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese "güvenlik tehdidi" nedeniyle Canberra'daki konutundan tahliye edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle başkent Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edildi.

Avustralya merkezli SBS News'un haberine göre, Avustralya polisi yerel saatle 18.00 civarında Albanese'nin resmi konutunda geniş çaplı arama başlattı.

Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle konutundan başka bir konuma tahliye edilirken, kamu güvenliğini tehdit edecek bir unsurla karşılaşılmadığı bildirildi.

SBS News'un aldığı bilgiye göre ise konuttaki aramada herhangi bir tehditle karşılaşılmadığının bildirilmesinin ardından, Albanese'nin The Lodge'a geri döndüğü belirtildi.

Siyasilere yönelik artan tehditler

ABC News'un haberine göre, Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe ve Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman ve bazı siyasetçiler, uzun süredir tehdit mektuplarına maruz kalıyor.

Avustralya Federal Polisi 2024'te, siyasetçilerin güvenliğine yönelik tehditlerin önceki iki yıllık dönemde iki katına çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
