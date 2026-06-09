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Konya'da dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan avukat ve katip hakkında hapis cezası talebi

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Konya’da bir müvekkil hakkındaki mahkeme kararına istinaf aşamasında aracılarla müdahale etmeyi vadederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan avukat ve katip hakkında 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşma eksiklikler nedeniyle ertelendi.

Konya'da bir müvekkil hakkında yerel mahkemede verilen karara istinaf aşamasındayken aracılarla müdahale etmeyi vadettikleri iddiasıyla tutuklanan avukat ve katibin 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Musa D. ile Sefer B. ve taraf avukatları katıldı.

Açıklanan mütalaada her iki sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya'da H.B.'nin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen katip Sefer B.'yi 9 Aralık 2024'te ofislerinde gözaltına almış, sanıklar sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sanıklar, 5 Mart 2025'te görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Melike Keskin
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