Avukat Mücahit Birinci Şüpheli Olarak İfade Vermek Üzere Adliyeye Getirilecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında avukat Mücahit Birinci'nin ifadesi alınmak üzere adliyeye getirileceği bildirildi.
AVUKAT Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklu şüpheliler ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, Birinci'nin avukat olması nedeniyle soruşturma izni talebinde bulunuldu ve Adalet Bakanlığı tarafından izin verildi. Avukat Mücahit Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirileceği öğrenildi.
