Avukat Feyza Altun tutuklanma istemiyle karşı karşıya

HABER: GAYE ŞEYMA CAN

Şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezinden Beykoz Adliyesi'ne getirilen Avukat Feyza Altun'un savcılık ifadesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanması istendi.

Sulh Hukuk Hakimliği avukat Feyza Altun'un adli kontrol ile serbest bırakılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. İlerleyen saatlerde Altun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.