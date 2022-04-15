Avrupa Triatlon Kupası bu hafta sonu Mersin Yenişehir'de yapılacak

Mersin Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası, Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu puanlı sprint ve paratriatlon yarışları bu hafta sonu Mersin'de yapılacak. Yenişehir sahil bandında koşulacak yarışlara Avrupa'nın farklı ülkelerinden triatlon sporunun önde gelen sporcuları katılacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik, Avrupa Triatlon Birliği Teknik Delegesi John Petrides ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vedat Akyar lansman toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Özyiğit, "Mersin Yenişehir, doğası ve spor altyapısı ile Dünya'ya tanıtmamız gereken bir kent."

Geçtiğimiz yıl ikincisi yapılan Yenişehir Triatlonu'nda, 2022 yılında Avrupa triatlon yarışlarını Mersin'de yapmak istediklerini ve bu hedefe ulaştıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Geçen yıl Yenişehir'de Avrupa yarışlarını yapalım diye konuştuk ve yaptık. Şimdi de Dünya triatlon yarışlarının yapılması için adım atmamız gerektiğini söylüyorum. Mersin Yenişehir, doğası ve spor altyapısı ile Dünya'ya tanıtmamız gereken bir kent. Umarım Mersin'e bunu da kazandırırız ve kentimizi adım adım tüm Dünya'ya tanıtırız." dedi. Başkan Özyiğit,"Biz göreve gelmeden önce ortaya koyduğumuz 6 temel ilkemizden biri olan Hareket ilkemiz içerisinde spor da vardı. Spor alanlarını geliştirmek ve insanları bu alanlara teşvik etmek ve sporla iç içe bir anlayışı oluşturmak istedik. Triatlonda kentimize çok yakışacak bir spor diye düşündük ve öyle de oldu. Mersin'de iyi bir dinamizm var. O dinamizmi oluşturan iş birlikleri var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in büyük desteğinin yanı sıra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borası, Mersin Deniz Ticaret Odası gibi kurumlarımızla Mersin'e değer katıyoruz. Bu organizasyonların sonucunu gördükçe o kenetlenmemiz daha da artacaktır. Daha başarılı organizasyonlar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mersin'in sporla ne kadar iç içe olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyoruz. Mersin Valiliğimiz ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün çok önemli desteğini alıyoruz. Kentimizin değerleri ile güç birliği yapmak güzel işler doğuruyor. 26 ülkeden 170'in üzerinde yabancı sporcunun şu anda Mersin Yenişehir'e gelmiş olması çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi nerde görmek istiyorsak onun için bir çaba içerisinde olmalıyız."

Sanat, spor, bilim ve eğitimler Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmamız gerektiğini dile getiren Başkan Özyiğit, "Ülkemizi nerde görmek istiyorsak onun için bir çaba içerisinde olmalıyız. Omuzumuzda büyük bir sorumluluk var. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler var. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmamız gerekiyor. Bu sanatla, sporla, bilimle ve eğitimle olur. Biz böyle bir etkinliği bu yaparken, tüm Dünya'ya da dostluk ve barış mesajı vereceğiz." diye konuştu.

Bayram Yalçınkaya "Organizasyon kalitesi ile Yenişehir'in sadece Türkiye'nin değil Avrupa triatlonunun çıtasını yükseltebileceğini düşünüyorum."

Yenişehir'deki triatlon organizasyonu ile gurur duyduğunu ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "3 yıl önce Yenişehir'de başladı bu maceramız. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyoruz. Burada bir iş birliği ve vizyon var. Bu vizyonu, bu markayı Dünya'ya tanıtmalıyız. Üstüne koya koya gidiyoruz. Avrupa'da triatletlerin beklediği ilk yarış Yenişehir olarak anılabilir. Burada sadece bir spor değil, sosyal ve turistik bir faaliyet yapılıyor. Yenişehir'i, Mersin'i hiç görmemiş ülkemizden sporcuların yanı sıra yurtdışından insanlara da tanıtabiliyoruz. Spor turizmi dünyada çok ön plana çıkartıldı. Yenişehir'in Avrupa ve Dünya'da triatlon sporcularının bahar kamplarını yapabildiği ve yarışabildiği bir destinasyon olabileceğini düşünüyoruz. Avrupa Triatlon Birliği Başkanı buraya gelmeyi çok istiyordu ancak maalesef ayağını kırdığı için gelemedi. Organizasyon kalitesi ile Yenişehir'in sadece Türkiye'nin değil Avrupa triatlonunun çıtasını yükseltebileceğini düşünüyorum. Buradaki organizasyonla gurur duyuyorum." dedi.

Zeljko Bujik, "Dünya Triatlon Kupası yakında Mersin Yenişehir'de olabilir"

Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik ise yaptığı konuşmada "Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Yenişehir'de çok güzel şeyler olacak. Dünya Triatlon Kupası yakında Mersin Yenişehir'de olabilir."diye konuştu.

Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası, Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu puanlı sprint ve paratriatlon yarışları Cumartesi ve Pazar günü 08.00 ile18.00 saatleri arasında yapılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girecek sporcular 750 metrelik yüzme etabını tamamladıktan sonra denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur bisiklet sürecek. Bisiklet parkurunu tamamlayan triatletler son olarak sahil bandında 2 tur koşacak.