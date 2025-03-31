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Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınmasına Tepki

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AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün durumunu kınadı. Amor, bu durumu mevcut ABD hükümetinin temel haklar ve adil yargı konusundaki kayıtsızlığı olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, ABD'de eğitim gören Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Amor, Öztürk'ün durumunun, "mevcut ABD hükümetinin temel haklara ve adil yargı sürecine yönelik kayıtsızlığının bir başka örneği'" olduğunu söyledi.

Nacho Sanchez Amor, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, bir suçlu gibi gözaltına alındı ve bir mahkeme kararına rağmen 2 bin 400 km uzaklıktaki bir ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) merkezine transfer edildi. Net bir sebep olmaksızın sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya. Bu durum, mevcut ABD hükümetinin temel haklara ve adil yargı sürecine yönelik kayıtsızlığının bir başka örneği."

Kaynak: ANKA / Güncel
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