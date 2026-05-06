AP üyeleri, AB'yi Küresel Sumud Filosu'na saldırıya karşı harekete geçmeye çağırdı

Avrupa Parlamentosundan (AP) 24 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a gönderdikleri mektupta, Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.

AP'den 24 vekil, Kallas'a yazdıkları mektupta, saldırının uluslararası hukuka göre "seyir serbestisi ilkesinin açık ihlali" olduğunu belirterek, olayın "korsanlık eylemi" olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Mektupta, gemiye el konulması ve aktivistlerin alıkonulmasının münferit bir olay olmadığı, bunun ciddi tırmanış anlamına geldiği vurgulandı.

AP üyeleri mektupta gözaltına alınan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk'in İspanyol ve İsveç çifte vatandaşı olduğunu hatırlatarak, durumun AB'nin yurt dışındaki vatandaşlarına konsolosluk koruması sağlayan "AB İşleyişi Hakkında Antlaşma"nın 23. maddesini doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

Mektupta "Bu durum, AB'nin artık görmezden gelemeyeceği sistematik uluslararası hukuk ihlallerinin son örneğidir." ifadesi kullanıldı.

AB'ye, gözaltındaki aktivistlerin durumunun acilen doğrulanması ve somut adımlar atılması çağrısında bulunan milletvekilleri, sessiz kalınmasının Birliğin uluslararası hukuk ve temel haklar konusundaki güvenilirliğini zedelediğini savundu.

Mektupta ayrıca, insan hakları ve demokratik ilkelere saygıyı temel şart olarak düzenleyen 2. madde kapsamında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talep edildi.

Mektupta, "İsrail'in bu değerlere yönelik sürekli ihlalleri, bu ikili anlaşmanın sürdürülmesini hukuki ve etik açıdan savunulamaz hale getiriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Mektupta ayrıca Kallas'a hitaben, "Sessizlik ve 'derin endişe' açıklamaları artık yeterli değildir. Bunlar bir tür suç ortaklığına dönüşmüştür." ifadesi kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 175 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Serbest kalan aktivistlerin bir kısmı Yunanistan'dan ayrılmaya başlarken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.