Haberler

AP Başkanı Metsola, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AP Başkanı Roberta Metsola, İran'ın diplomatik temsilcilerine AP binalarına giriş yasağı getirdiğini duyurdu. Bu karar, İran'daki protestolar ve insan hakları ihlalleri bağlamında alındı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını bildirdi.

Metsola, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Artık her şey eskisi gibi devam edemez." uyarısında bulunan Metsola, İran halkının hak ve özgürlüklerine destek vereceğine işaret etti.

Metsola, "Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm diplomatik personeli ve diğer tüm temsilcilerinin AP'nin tüm binalarına girişinin yasaklanması yönünde karar aldım." ifadesini kullandı.

Metsola, AP'nin "işkence, baskı ve cinayetle ayakta kalan bu rejimi" meşrulaştırmaya katkı sunmayacağını kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım

Bu kez hedefinde tüm Avrupa var: Sizi ben kurtardım