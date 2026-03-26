AP Milletvekili Botenga, Avrupa'nın "İsrail yanlısı yaklaşımına" sert eleştirilerde bulundu

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün, İran'daki idam cezalarıyla ilgili oturum düzenlenmesini eleştirerek, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesini sert şekilde eleştirerek, "İdamları uygulayanlar sizin dostlarınız olduğunda gözlerinizi kapatıyorsunuz." dedi.

Botenga, AP Genel Kurulunda İran'daki idam cezalarıyla ilgili oturumda konuştu.

AP'nin İran ve Gazze'de çocukların öldürülmesini kınamak istemediğini belirten Botenga, "Bunun sebebi, suçluların Tel Aviv ve Washington'daki dostlarınız olması." diye konuştu.

Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesine dikkati çekerek, "Neden bu kadar seçici davranıyorsunuz?", "İdamları uygulayanlar sizin dostlarınız olduğunda gözlerinizi kapatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımız, bizim de yaptığımız şeyleri yapınca onlara sitem ediyoruz ama Tel Aviv'e ve Washington'a gittiğimizde gülümsüyoruz." diyen Botenga, bunun "utanç verici" olduğunu söyledi."

Botenga ayrıca, Avrupa'nın bu yaklaşımı nedeniyle dünyada kaos oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
