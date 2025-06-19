Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya Gazze Protestoları Uyarısı

Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya Gazze Protestoları Uyarısı
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt'e mektup yazarak Gazze protestolarına yönelik polis müdahalesini eleştirdi ve toplanma ile ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'e bir mektup göndererek Gazze protestolarına yönelik kısıtlama ve müdahaleleri eleştirdi. Toplanma özgürlüğünün engellenmemesi istendi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Almanya'da Filistin yanlısı göstericilere yönelik polis şiddetini eleştirdi. O'Flaherty, Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'e hitaben yazdığı mektupta toplanma ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.

O'Flaherty mektubunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolarda eylemcilerin Arapça slogan atmalarının ve kültürel semboller taşımasının yasaklanmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Göstericilerin yoğun gözetim ve keyfi polis kontrollerine maruz kaldığına dair iddialar bulunduğunu ve polisin aralarında çocukların da olduğu eylemcilere karşı aşırı güç kullandığı vakalar yaşandığını kaydeden O'Flaherty, "Aşırı güç kullanımı olayları etkin biçimde soruşturulmalı, sorumlular uygun şekilde cezalandırılmalı ve mağdurlar yasal hakları konusunda bilgilendirilmelidir" dedi.

İfade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların üniversiteler ile sanat ve kültür kurumlarında da görüldüğünü dile getiren O'Flaherty, Gazze protestolarına katıldıkları gerekçesiyle kimi yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek istendiğine dair iddialar olduğunu belirtti.

İfade özgürlüğünün kapsamı

O'Flaherty mektubunda, "Bazı Alman makamlarınca, İsrail'e yönelik her türlü eleştirinin otomatik olarak antisemitik olarak yorumlandığına dair endişe verici raporlar bulunmaktadır" dedi.

"Barışçıl toplanma özgürlüğü, o görüşe katılmayanları rahatsız eden gösterileri de koruma altına alır" diyen O'Flaherty, "Şiddete teşvik ya da demokratik ilkelere açıkça karşı çıkılmadıkça, ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü sınırlayan her türlü önlem demokrasiye zarar verir. İfade özgürlüğü yalnızca olumlu karşılanan ya da kayıtsız kalınan görüşleri değil, aynı zamanda rahatsız edici olanları da kapsar" ifadelerini kullandı.

1949 yılında demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerini korumak amacıyla kurulan, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız bir kuruluş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'ne bağlı bir kurum.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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