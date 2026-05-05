Avrupa Konseyi Başkanı Costa'dan Ab–Ermenistan Zirvesi İçin "Dönüm Noktası" Vurgusu

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen ilk Avrupa Birliği (AB)–Ermenistan Zirvesi'nin iki taraf arasındaki ortaklığın derinleşmesinde önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bu ilk AB-Ermenistan Zirvesi, AB ile Ermenistan arasındaki ortaklığın derinleşmesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.

Costa, "Bu an, Ermenistan'ın son yıllardaki önemli başarıları sayesinde mümkün oldu. Bu başarılar, vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve toplumlarımız için somut faydalar sağlamaya yönelik benzersiz bir fırsat yarattı" ifadelerini kullandı.

