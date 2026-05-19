AB'den Yunanistan'a göçmen kampı fonlarına inceleme

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO), Yunanistan'a 2020-2021 döneminde göçmen kampı yapımında kullanması için verilen fonları mercek altına aldığı belirtildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, EPPO, göçmen kabul ve konaklama merkezleri yapımında kullanılmak üzere Yunanistan'a 2020-2021'de verilen Avrupa Birliği (AB) fonları için inceleme başlattı.

Merkezlerdeki inşa işlerinin o dönemde, özel inşaat şirketlerine ihale yapılmadan verilmesi incelemenin nedeni oldu.

Bu kapsamda, Malakasa ve Serres göçmen kampları incelemeye alındı.

Öte yandan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının belgelerinde, o dönem göçmen sayısındaki ani artış nedeniyle ihaleye çıkılamadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
