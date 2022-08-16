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Avrupa Birliği Filistin Temsilcisi Burgsdorff, Gazze'de (1)

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Avrupa Birliği üyesi ülkelerden temsilciler, İsrail'in son saldırılarının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumu ve yansımalarını gözlemlemek üzere sahaya indi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden temsilciler, İsrail'in son saldırılarının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumu ve yansımalarını gözlemlemek üzere sahaya indi.

Misyon başkanlarından oluşan heyet, Şifa Hastanesi'ni ziyaret ederek burada bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklama yapan Avrupa Birliği Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff son çatışmada sivillerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

AA / Mohammed Alaloul - Güncel

Avrupa Birliği Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

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