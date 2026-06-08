Haberler

AVRASYA TÜNELİ'NDE KAZA; TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrasya Tüneli Avrupa yönünde bir otomobilin kaldırıma çıkarak duvara çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yangın söndürme ünitesinin patlamasıyla su yola aktı. Tünel bir süre kapalı kaldıktan sonra saat 09.00 itibarıyla trafiğe açıldı.

AVRASYA TÜNELİ'NDE KAZA; TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI / Geniş haber

Murat SOLAK / - AVRASYA Tüneli Avrupa yönünde kaza meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden suların yola aktığı görülüyor. Diğer yandan bir süre kapalı kalan tünel saat 09.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

'DENİZ SUYUYLA İLGİLİ BULUNMAMAKTADIR'

Açıklamada, "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." denildi.

TÜNEL SAAT 09.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE AÇILDI

Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek, "Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi
Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular

Galatasaray'a hayırlı olsun! Kritik maddeyi masaya koydular
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayında olay sözler: Artık delirdiğini düşünüp...
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor