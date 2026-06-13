Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "devlet otoritesi etrafında birleşme" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların yalnızca devlet tekelinde olduğu bir yapı ile milis mantığının rehinesi olmak arasında bir tercih yapılması gerektiğini belirtti. Mezhepçi ve bölgesel ayrışmaların çözüm sunamayacağını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ın ya silahın yalnızca devletin elinde olduğu ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir yapıya kavuşacağını ya da milis mantığının rehinesi olarak kalacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, eski Bakan Tony Süleyman Franciye, ailesi ve beraberindeki kişilerin öldürülmesinin 48. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Avn, "Lübnan ya silahın devletin tekelinde olduğu bir yapıda birleşecek ya da milis mantığının rehinesi olacak." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın bugün kritik bir dönemeçten geçtiğini kaydeden Avn, mezhepçi ve bölgesel ayrışmaların ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm sunamayacağını ifade etti.

Ulusal birliğin yalnızca sloganlarla değil açıklık, adalet ve toplumun tüm kesimlerine eşit yaklaşım temelinde güçlendirilebileceğini vurgulayan Avn, tüm vatandaşların özgür ve eşit yaşadığı, hukuk devleti ilkelerine bağlı bir Lübnan için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Beyrut yönetimi, silahların yalnızca devlet tekelinde toplanması gerektiğini vurgularken Hizbullah ise bu yaklaşıma karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Dünyanın en fazla hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları açıklandı: Hayalinizdeki tatil kabus olmasın!

Dünyanın en çok eleştirilen turistik noktaları belli oldu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar