AVM'de çalışan genç kız, kendisini gizlice çeken şahsın telefonunu alıp kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVM'de çalışan genç kız, kendisini gizlice çeken şahsın telefonunu alıp kırdı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki kafede çalışan genç kız, çevresindeki bir şahsın kendisini cep telefonu kamerası ile çektiğini fark etti. Bunun üzerine şahsın elinden telefonu alıp kendi fotoğraflarını gören genç kız, bağırarak telefonu kırdı. O anlar kameralara da yansıdı.

İstanbul'un Florya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÇALIŞAN GENÇ KIZI ÇEKTİ

AVM'nin içerisinde bulunan bir kafede portakal sıkan görevli genç kız, o sırada kendisinin uzaktan birisi tarafından telefonla videoya alındığını gördü. Durumu fark eden genç kız, sapığın elinden telefonu aniden alınca olanlar oldu.

TELEFONU KIRDI

Cep telefonunu açıp bakan ve görüntülerinin gören çalışan, "Bu ne?" diye bağırarak duruma tepkisini ortaya koydu. Tacize uğrayan genç kız, cep telefonunu yere atarak kırdı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Florya, Taciz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

TT:

Keşke kafasında kırsaydı...

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Aykut Kalanoğlu:

Bu şahıs tarzanmıymış? ayılar onu ormanda aralarına kabul etmemiş kovalamış da İstanbul'a mı kaçıp gelmiş ? neden haberler böyle olaylarda bu gibi tarzanların ismi cismi yazılmıyor ?

Cevap Yaz 2 19 Yayından Kaldır
Ahmet YILMAZ:

Pek te gizlice çekiyormuş gibi durmuyor :D Adam kızın gözüne sokarak çalışırken her insanın yaptığı gibi çalışan insanların videosunu çekiyor tabi ama burada izin alması gerekirdi.

Cevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title