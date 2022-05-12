AVM'de çalışan genç kız, kendisini gizlice çeken şahsın telefonunu alıp kırdı

İstanbul'un Florya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÇALIŞAN GENÇ KIZI ÇEKTİ

AVM'nin içerisinde bulunan bir kafede portakal sıkan görevli genç kız, o sırada kendisinin uzaktan birisi tarafından telefonla videoya alındığını gördü. Durumu fark eden genç kız, sapığın elinden telefonu aniden alınca olanlar oldu.

TELEFONU KIRDI

Cep telefonunu açıp bakan ve görüntülerinin gören çalışan, "Bu ne?" diye bağırarak duruma tepkisini ortaya koydu. Tacize uğrayan genç kız, cep telefonunu yere atarak kırdı.