AVM'de çalışan genç kız, kendisini gizlice çeken şahsın telefonunu alıp kırdı
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İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki kafede çalışan genç kız, çevresindeki bir şahsın kendisini cep telefonu kamerası ile çektiğini fark etti. Bunun üzerine şahsın elinden telefonu alıp kendi fotoğraflarını gören genç kız, bağırarak telefonu kırdı. O anlar kameralara da yansıdı.
İstanbul'un Florya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ÇALIŞAN GENÇ KIZI ÇEKTİ
AVM'nin içerisinde bulunan bir kafede portakal sıkan görevli genç kız, o sırada kendisinin uzaktan birisi tarafından telefonla videoya alındığını gördü. Durumu fark eden genç kız, sapığın elinden telefonu aniden alınca olanlar oldu.
TELEFONU KIRDI
Cep telefonunu açıp bakan ve görüntülerinin gören çalışan, "Bu ne?" diye bağırarak duruma tepkisini ortaya koydu. Tacize uğrayan genç kız, cep telefonunu yere atarak kırdı.