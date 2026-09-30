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Avcılar Gümüşpala'da rögar kapağı açılınca kadın rögara düşüp yaralandı

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen kadın, bastığı rögar kapağının açılmasıyla rögara düşerek yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri kadını rögardan çıkardı; kadın ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı ve rögar çevresi şeritle kapatıldı.

Avcılar'da sokakta yürürken üzerine bastığı kapağın açılması sonucu rögara düşen kadın yaralandı.

Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması nedeniyle rögara düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rögar çevresi şeritle kapatıldı.

Kaynak: AA
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