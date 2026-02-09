Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Haberler

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı ve 50 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi ile zanlıların yakalanmasına yönelik Avcılar'da çalışma yaptı.

Denizköşkler Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K.Ö. (23), A.E. (62) ve M.A'yı (50) gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda, 50 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
