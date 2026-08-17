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Esenyurt'ta tek şeritli yolda yol verme kavgası: Saldırı anı kamerada

Esenyurt'ta tek şeritli yolda yol verme kavgası: Saldırı anı kamerada
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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde tek şeritli yolda ilk geçiş hakkı nedeniyle iki sürücü tartıştı. Tartışma sırasında bir araçtaki yolcu inerek diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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