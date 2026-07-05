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Avcılar'da sürücü eğitim alanında park etmek isterken fren yerine gaza bastı; boş araziye uçtu

Avcılar'da sürücü eğitim alanında park etmek isterken fren yerine gaza bastı; boş araziye uçtu
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Avcılar'da direksiyon çalışması yapan M.A., park ederken fren yerine gaza basınca otomobili 5 metre yükseklikten boş araziye düştü. Yardıma koşan kızı da düşerek yaralandı. Bölgede son 1 yılda benzer 3 kaza yaşandı.

AVCILAR'da M.A., direksiyon çalışması yapmak için kızı M.A. ile gittiği sürücü eğitim alanında otomobili park etmek isterken iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada sürücü M.A. ile babasının yardımına koşarken düşerek yaralanan kızı M.A. hastaneye kaldırıldı. Aynı bölgede son 1 yıl içerisinde benzer 3 kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü eğitim alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni araç alan M.A., kızı M.A. ile birlikte 34 SN 7307 plakalı otomobille direksiyon çalışması yapmak için eğitim alanına gitti. Bir süre araç kullanan M.A., kızını araçtan indirdikten sonra otomobili park etmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampole düşerek durabildi. Babasının otomobille aşağıya düştüğünü gören M.A. ise yardım etmek için koştuğu sırada dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Olayı gören çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği sürücü eğitim alanında son bir yıl içerisinde benzer 3 kazanın yaşandığı öğrenildi. Çevredekiler, bölgede benzer kazaların önlenmesi için demir bariyer veya koruyucu duvar yapılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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