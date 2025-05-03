Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılan 42 yaşındaki Mehmet P. hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Avcılar'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 34 DJ 9648 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet P'ye (42) motosikletle gelen şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet P, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yapılan incelemelerin ardından otomobil, olay yerinden kaldırıldı.
Ekipler, motosikletle kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel