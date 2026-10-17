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Avcılar'da park halindeki 200 bin liralık motosiklet çalındı, hırsızlık anı kamerada

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Avcılar'da park halindeki 200 bin liralık motosiklet çalındı, hırsızlık anı kamerada
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Avcılar Tahtakale Mahallesi Sağlık Sokak'ta park halindeki 34 FGR 509 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan motosikleti bulmak için polis çalışma başlattı.

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FGR 509 plakalı motosikletin yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli, kısa sürede aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan motosikleti ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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