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Avcılar'da metruk binada kiriş çöktü; söküm yapan işçi altında kaldı

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Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde metruk bir binada söküm yapan işçilerden biri, çöken kirişin altında kaldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada işçiler çalıştığı sırada kiriş çöktü. Söküm yapan işçilerden biri çöken kirişin altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadan çıkarılan işçi sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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