Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü yolcuları tahliye ederken, yangın nedeniyle seferler kısa süre aksadı.
Avcılar'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şükrübey Durağı yakınında Beylikdüzü yönünde seyreden metrobüsün arka kısmındaki motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durağa yaklaştırarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı.
Yanan aracın hattan çekilmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk