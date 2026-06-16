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Avcılar'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
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Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken, seferler kısa süre aksadı.

AVCILAR'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü yolcuları araçtan tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasarın meydana geldiği metrobüs ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yangın nedeniyle aksayan seferler, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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