Avcılar'da Metrobüs Arızası Seferleri Aksattı
Avcılar'da sabah saatlerinde Şükrübey Durağı'nda metrobüste yaşanan arıza nedeniyle seferlerde önemli gecikmeler meydana geldi. Yolcuların indirildiği araç, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.
Avcılar'da metrobüste yaşanan arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı.
Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi.
Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı.
Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.
Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel