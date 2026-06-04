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Avcılar'da trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira ceza

Avcılar'da trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira ceza
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Avcılar D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü S.P., polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine el konuldu.

AVCILAR'da trafikte makas atarak ilerlediği görüntüleri sanal medyada yayınlanan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü S.P.'ye 96 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte makas atarak seyir halinde olduğu görüntülerin sanal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Avcılar D-100 Karayolu'nda kaydedildiği belirlenen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün S.P. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas), yakın takip ve saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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