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Avcılar'da trafikte makas atan sürücüye 95 bin lira ceza

Avcılar'da trafikte makas atan sürücüye 95 bin lira ceza
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Avcılar D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü G.Y.'ye 95 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

AVCILAR D-100 Karayolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 95 bin lira para cezası kesildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri G.Y.'yi gözaltına aldı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan G.Y.'nin aracı ise 60 gün boyunca trafikten men edildi. Sürücünün makas attığı anlar ise araç kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sanal Devriye çalışmaları' kapsamında; sanal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, Avcılar D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün G.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan G.Y. hakkında 'Makas atmak' ve 'Yakın takip' suçlarından toplam 95 bin lira para cezası uygulandı. Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün boyunca el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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