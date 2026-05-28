Avcılar'da itfaiyenin 'kedi mesaisi'

Avcılar'da başını bahçe çitindeki tel kafese sıkıştıran yavru kedi ile boş binanın balkonunda günlerdir mahsur kalan diğer kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kedilerden biri teller kesilerek, diğeri ise itfaiye merdiveniyle ulaşılmaya çalışılırken çatıya kaçarak kurtuldu.

Avcılar'da mahsur kalan iki farklı kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Başını bahçe çitindeki tel kafese sıkıştıran yavru kedi teller kesilerek kurtarılırken, boş binanın balkonunda günlerdir mahsur kalan diğer kedi ise itfaiye merdivenini görünce çatıya kaçtı.

Cihangir Mahallesi Karlı Sokak'ta bir binanın bahçe katındaki tel kafese başını sokan yavru kedi sıkıştı. Kedinin çırpındığını gören ancak yanına yaklaşamayan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin onayıyla tel kafesi demir makasıyla kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, hızla koşarak gözden kayboldu.

4 katlı boş bir binanın balkonuna, bitişikteki çatıdan bir kedi düştü. Kedinin balkondan çıkamadığını fark eden karşı binadakiler, hayatta kalması için balkona sık sık yiyecek attı. Kedinin 4 gün boyunca aralıksız miyavlaması üzerine durum itfaiyeye ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye merdiveniyle balkona ulaştı. Ancak itfaiye erinin yakalamaya çalıştığı kedi korkarak geldiği çatıya kaçtı.

'SÜREKLİ YİYECEK ATTIK'

Günlerdir kediyi besleyen mahalle sakinlerinden Ayten Karamanoğlu, "Günlerdir yaşamından endişe ediyorduk, sürekli yiyecek atarak hayatta tutmaya çalıştık. İtfaiyeyi görünce korkup çatıya kaçtı ama böylece yeniden özgürlüğüne kavuşmuş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
