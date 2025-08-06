Avcılar'da Kuru Ağaç Otomobile Devrildi

AVCILAR'da kökü kuruyan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sokakta park halinde bulunan iki otomobil de zarar gördü. Devrilen ağaç ve aynı caddede bulunan bir başka kuru ağaç belediye ekipleri tarafından kesildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Kökü çürüyen dişbudak cinsi ağaç büyük bir gürültüyle yola devrildi. Ağacın parçaları, kaldırım önünde park eden iki otomobilden birisinin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobil hasar gördü, park halindeki diğer otomonbilde ise çizikler ve hasar oluştu. İhbar üzerine Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler olaya yerine gelerek ağacı parçalara ayırdı. Ardından ağaç parçalanarak belediye aracına yüklendi. Aynı caddede bulunan, kuruyan bir başka ağaç da belediye ekipleri tarafından kesildi.