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Avcılar Sahili'nde köpeğe şiddet kamerada

Avcılar Sahili'nde köpeğe şiddet kamerada
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Avcılar Sahili'nde bir kişinin gezdirdiği köpeğe dakikalarca şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar Sahili'nde bir kişinin gezdirdiği köpeğe dakikalarca şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gezdirdiği köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle darbetmeye başladı. Köpeği yumruklayan şüpheli, daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddet uygulamaya devam etti. Çevredeki çocukların korkuyla izlediği ve köpeğin ağladığının duyulduğu anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, bir süre sonra köpeğiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe şiddet uygulayan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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