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Avcılar'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarpıp Saldırdı: Kask Kamerasında

Avcılar'da Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarpıp Saldırdı: Kask Kamerasında
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Avcılar'da bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza sonrası çıkan tartışmada, 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü motosikletliye saldırdı. Polisin müdahalesiyle sona eren kavga, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. İki taraf da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AVCILAR'da otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Yapılan kontrolde 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, motosikletliye saldırdı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nden Fevzi Çakmak Caddesi'ne geçmek isteyen M.K. yönetimindeki motosiklete, karşı yönden gelen otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen sürücü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kazada yara almazken, otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Taraflar arasında devam eden tartışma sırasında alkollü sürücü, motosikletliye saldırdı. Çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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