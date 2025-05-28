Avcılar'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Olay Yerinden Ayrıldı

Avcılar'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Olay Yerinden Ayrıldı
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Avcılar'da hızla ilerleyen bir otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Sürücü, kaza sonrası aracını kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Hasar gören araç sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı.

AVCILAR'da caddede hızla ilerleyen otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından bir süre sonra yol ortasında duran sürücü kendi aracını kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaza, dün saat 01.15 sıralarında Firuzköy Mahallesi Poyraz Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerlediği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından yaklaşık 20 metre ileride yol ortasında duran otomobil sürücüsü, aracından inerek kendi otomobilinin ön tarafını kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Otomobili hasar gören araç sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını Firuzköy Polis Merkezi'ne teslim ederek sürücüden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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