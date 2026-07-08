Avcılar'da park halindeki kamyonlardan hırsızlık kamerada

AVCILAR'da park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 8 bin lira değerindeki elektronik parçalar ile kabloları çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 5 Temmuz saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, boş arazide park halinde bulunan 2 kamyonun yanına geldi. Şüpheli, araçların elektrik tesisatı ile fren sistemine bağlı elektronik parçaları sökerek yaklaşık 8 bin lira değerindeki malzemeleri yanında getirdiği torbaya koydu. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Kamyon sahipleri, bir gün sonra araçları çalıştıramayınca hırsızlığı fark etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kamyon sahibi, şüphelinin görüntülerini tespit ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı