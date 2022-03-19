Avcılar'da kamyonetle çarpışan servisin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Avcılar'da kamyonetle çarpışan servisin sürücüsü yaralandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Avcılar'da kamyonetle çarpışan servisin sürücüsü yaralandı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında servis sürücüsü yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında servis sürücüsü yaralandı.

Eski İstanbul Caddesi Edirne istikametinde seyir halindeki Sezgin Fenerci idaresindeki 34 LYM 228 plakalı içinde yolcu bulunmayan servis minibüsü, karşı yönden gelen Behzat Top'un kullandığı 34 BEH 600 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan servis şoförü Fenerci, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fenerci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul Caddesi, İstanbul, Avcılar, Edirne, Güncel, Haberler

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