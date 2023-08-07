Avcılar'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: Yaralılar Var

D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada damperli kamyon otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansa alındı. Kaza haberini alan anne ise baygınlık geçirdi. Sağlık durumları iyi olan anne ve kızı ambulansla hastaneye götürüldü.