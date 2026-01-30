Avcılar'da havalandırma boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen iki Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Gezgin Sokak'taki bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garaja otomobilini park eden bina sakini, havalandırma boşluğundan kedi sesleri geldiğini duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kedilerin garaj kapısının açık olması nedeniyle içeri girdiği ve köşedeki eşyaların üzerine çıkarak havalandırma boşluğuna düştüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kediler bulundukları yerden kurtarıldı.