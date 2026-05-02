Avcılar'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan martı, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat mahsur kalan martı, serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'ndeki üç katlı bir binada meydana geldi. Giriş katta oturan Selim Biçer, banyodan gelen sesler üzerine havalandırma penceresini araladığında bir martının boşlukta mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kuşu çıkaramayan Biçer, sabah saatlerinde itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, banyodaki havalandırma penceresini yerinden sökerek martıya ulaştı. 18 saat sonra yakalanarak dışarı çıkarılan martı, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldı. Martı, kısa süre sonra uçarak gözden kayboldu.

'ÖNCE RÜZGAR SANDIM'

Yaşananları anlatan Selim Biçer, "Önce seslerin rüzgardan kaynaklandığını zannettim. Ancak kontrol edince mahsur kalan kuşu gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım, sağ olsunlar gelip kurtardılar" dedi.

