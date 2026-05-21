Avcılar'da diyabet hastası yaşlı kadın, düştüğü yerde sürünerek kapıya ulaştı, itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Avcılar'da yalnız yaşayan diyabet hastası G.İ. (70), evinde düştüğü yerden kalkamadı. G.İ., sürünerek ulaştığı dış kapının arkasından bağırarak alt katta oturan kızından yardım istedi. Kapı açılamayınca ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle kapıyı açan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki G.İ., dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkmayı başaramayan yaşlı kadın, sürünerek daire kapısının önüne kadar geldi ve bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Binanın alt katında oturan kızı, annesinin çığlıklarını duyunca yukarı çıktı ancak kilitli olan kapıyı açamadı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kapının arkasındaki kadını sakinleştirerek kilidi açması için yönlendirdi. Kadının kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Diyabet hastası olduğu belirtilen G.İ., sedyeyle binadan indirilerek genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı