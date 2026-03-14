Haberler

Avcılar'da çöp evde yangın paniği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da görme engelli Seydar Özvardar'ın yaşadığı çöp evde çıkan yangın, komşuları panikletirken, Özvardar yoğun dumana rağmen dışarı çıkmak istemedi. Komşular, evdeki kötü kokulardan ve tüplerin patlama ihtimalinden şikayetçi.

AVCILAR'da komşuların şikayetleri üzerine daha önce defalarca temizlenen çöp evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde yalnız yaşayan görme engelli Seydar Özvardar, yoğun dumana rağmen dışarı çıkmak istemedi. Polis tarafından ikna edilen Özvardar bina girişinde beklerken kimseye zararının olmadığını söyledi. Komşular ise evde biriken çöpler nedeniyle yayılan kötü kokudan uzun süredir şikayetçi olduklarını ve evdeki tüplerin patlama ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti.

Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Seydar Özvardar, annesini yaklaşık 10 yıl önce kaybetti. Geçirdiği bir trafik kazasında iki gözünü kaybeden Özvardar yaşamını evinde tek başına sürdürüyor. Özvardar yaşadığı evi temizleyemediği için bir süre sonra çöple dolmaya başladı. Durumdan şikayetçi olan komşuların başvurusu üzerine, ev, son 5 yılda iki kez ekipler tarafından temizlendi. Avcılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Avcılar Belediyesi'nin zabıta, sağlık, temizlik ve veteriner işleri ekipleri daha önce de eve müdahale etti. Ancak Özvardar, eşyalarının alınacağı endişesiyle zaman zaman ekiplere karşı direndi.

EVDE YANGIN ÇIKTI

4 Mart Çarşamba akşamı, tüple çalışan sobanın yanında bulunan battaniyenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanın kısa sürede tüm evi kaplaması üzerine Özvardar pencereleri açarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan battaniyeyi evden çıkararak yangını söndürdü ve içeride biriken dumanı tahliye etti. Ancak Özvardar yoğun dumana rağmen evden çıkmak istemedi. Polis memurunun ikna çabaları sonucu evden çıkarılan Özvardar bina girişinde beklemeyi kabul etti. Özvardar, kimseye zararının olmadığını söyledi.

Komşular ise evde biriken çöpler nedeniyle yayılan kötü kokudan uzun süredir şikayetçi olduklarını, evde bulunan tüplerin patlama ihtimalinden de endişe duyduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

