Avcılar'da Cip ile Midibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Avcılar'da D-100 Karayolu'nda bir cipin midibüse çarpması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da ciple midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa mevkisi Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GOR 953 plakalı cip, aynı istikamette ilerleyen 34 LYC 559 plakalı midibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada cipin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel