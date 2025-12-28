Haberler

Avcılar'da park halindeki araçların aynalarını kıran kişiler kamerada

Avcılar'da park halindeki araçların aynalarını kıran kişiler kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 kişiden biri, iddiaya girerek park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da sokakta yürüyen 3 kişiden biri park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-55 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen 3 kişiden biri, arkadaşlarıyla iddiaya girerek, yol kenarında bulunan park halindeki iki aracın aynalarını uçan tekme atarak kıracağını söyledi. Bunun üzerine 1 kişi araçların aynalarını tekmeyle kırarak kaçtı.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sokakta yürüyen 3 kişiden birinin park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı