Avcılar'da park halindeki araçların aynalarını kıran kişiler kamerada

AVCILAR'da sokakta yürüyen 3 kişiden biri park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-55 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen 3 kişiden biri, arkadaşlarıyla iddiaya girerek, yol kenarında bulunan park halindeki iki aracın aynalarını uçan tekme atarak kıracağını söyledi. Bunun üzerine 1 kişi araçların aynalarını tekmeyle kırarak kaçtı.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sokakta yürüyen 3 kişiden birinin park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdığı anlar yer aldı.