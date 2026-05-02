Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilkent Mahallesi'ndeki Müzeyyen Erkul Aile Sağlığı Merkezinden 30 Nisan'da bazı sağlık malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.S'yi (27) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci