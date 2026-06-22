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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Çatı tamamen yanarken, olayda yaralanan olmadı.

AVCILAR'da 3 katlı binanın çatısı, alev alev yandı. Yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Plevne Caddesi'nde bulunan binanın çatısında saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yandaki binaya sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, çatı tamamen yandı. Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının neden çıktığını bilemediklerini ancak, çatıda elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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